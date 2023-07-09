Космос под водой: как проходят тренировки в специальной лаборатории Звездного городка

Для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос в Звездном городке создали специальную гидролабораторию. Для этого под воду поместили макет российского сегмента МКС, который по размерам полностью соответствует реальному. Как проходят такие тренировки, можно посмотреть в галерее «Известий»