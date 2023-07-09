Космос под водой: как проходят тренировки в специальной лаборатории Звездного городка

Для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос в Звездном городке создали специальную гидролабораторию. Для этого под воду поместили макет российского сегмента МКС, который по размерам полностью соответствует реальному. Как проходят такие тренировки, можно посмотреть в галерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Так выглядит подвижная платформа с макетом российского сегмента Международной космической станции (МКС), предназначенная для отработки всех необходимых операций
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Сотрудник центра во время наблюдения за тренировкой космонавтов в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Подвижная платформа способна поднимать вес до 40 т
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Космонавт Александр Горбунов во время тренировки в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Во время погружений в резервуар космонавты используют вентиляционные макеты скафандров, которые подключаются к внешнему источнику воздуха
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Водолаз следит за тренировкой космонавтов в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Космонавт Александр Горбунов во время тренировки в гидролаборатории, возле макета российского сегмента МКС
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Так выглядит макет Международной космической станции (МКС), погруженный под воду
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Во время погружения космонавта в гидроневесомость за ним следят специалисты лаборатории, чтобы снять все необходимые показания
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