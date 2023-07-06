Пожарные ликвидировали открытое горение в бизнес-центре в Москве
Открытое горение в бизнес-центре в Москве ликвидировано. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».
«Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра», — рассказал собеседник.
При пожаре пострадали три человека, еще 10 были спасены.
Огонь охватил здание 1917 года постройки по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22, строение 3. Загорелся второй этаж, из окон валил черный дым.
По данным «Известий» один потерпевший находится в тяжелом состоянии.