Пожарные ликвидировали открытое горение в бизнес-центре в Москве

Открытое горение в бизнес-центре в Москве ликвидировано. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».

«Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра», — рассказал собеседник.

При пожаре пострадали три человека, еще 10 были спасены.

Огонь охватил здание 1917 года постройки по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22, строение 3. Загорелся второй этаж, из окон валил черный дым.

По данным «Известий» один потерпевший находится в тяжелом состоянии.