Пожар вспыхнул в бизнес-центре в Москве

В бизнес-центре рядом с Белорусским вокзалом в Москве вспыхнул пожар. Об этом 6 июля рассказали очевидцы с места события.

Загорелось здание 1917 года постройки по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22, строение 3. Возгорание произошло на втором этаже, из него валит черный дым.

По данным источника «Известий», внутри могут быть заблокированы люди.

Ранее в этот день в Москве произошел пожар на автозаправочной станции в районе Лужников, на пересечении Третьего транспортного кольца и Комсомольского проспекта. Было зафиксировано открытое возгорание колонки. Его удалось локализовать.