С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся последний пуск ракеты Ariane 5. Европейская ракета вывела на орбиту два спутника, об этом сообщила компания-оператор запуска. Телекоммуникационные аппараты принадлежат Франции и Германии, передает телеканал «Известия». Ранее старт переносили из-за непогоды и неисправностей. 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы ракеты-носителя.

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