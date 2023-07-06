Приложение Threads стало доступно для скачивания

Приложение Threads назвали плохой копией Twitter. Новый сервис от создателей Meta (организация признана в России экстремистской и запрещена) стал доступен для скачивания, сообщает телеканал «Известия». Марк Цукерберг отметил событие первым за 11 лет постом в Twitter. Он разместил известный мем с двумя героями комикса «Человек-паук», намекая на схожесть платформ. За несколько часов работы Threads там создали больше 5 млн учетных записей. Появление конкурента Twitter возмутило Илона Маска.

Миллиардеры заявили о намерении выяснить отношения на ринге. Мама владельца Tesla отменила бой и запретила бизнесменам драться.

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