Рики Мартин сообщил о разводе с партнером

Пуэрториканский певец Рики Мартин разводится со своим партнером сирийско-шведским художником Джваном Йосефом спустя шесть лет брака. Об этом артист сообщил 6 июля в Twitter.

Исполнитель не объяснил причины такого решения.

В совместном заявлении говорится, что партнеры решили расторгнуть брак с «любовью, уважением и достоинством к их детям и чествуя то, что они пережили как пара все эти замечательные годы».

«Наше наибольшее желание сейчас — продолжать здоровую семейную динамику и отношения, сосредоточенные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которую мы имеем друг к другу», — говорится в сообщении.

Мартин познакомился с Йосефом в 2016 году в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Они официально объявили о своем романе на красной дорожке на amFAR Inspiration Gala 2016, а сыграли свадьбу в 2017-м.