Часть имею: средний чек с оплатой долями обогнал карточный на 81%

Оплата с использованием BNPL-сервисов (buy now, pay later — покупаешь сейчас, платишь потом) набирает обороты в России. Так, средний чек покупки, осуществленной таким образом, оказался на 81% больше, чем при оплате банковской картой. В первом случае люди приобретают товары в среднем на 5,5 тыс. рублей против 3 тыс. с «пластиком», свидетельствуют свежие данные BNPL-сервиса «Долями» от «Тинькофф». По словам экспертов, розничная торговля начинает переходить к стабильному росту после шоков 2022 года, хотя и медленными темпами. И этот тренд поддерживает в том числе продолжающееся развитие рынка e-commerce и финтех-решений. Как новый инструмент, который позволяет оплачивать покупки частями, влияет на товарооборот и спрос — оценили «Известия».

Купить больше

Средний чек покупок, оплаченных частями с помощью BNPL-сервиса, на 81% выше по сравнению с аналогичным показателем по банковской карте — 5,5 тыс. против 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные BNPL сервиса «Долями» от «Тинькофф», с которыми ознакомились «Известия». Исследование основано на обезличенных данных клиентов «Тинькофф» и «Долями», оплативших покупки банковской картой и «Долями» в одних и тех же магазинах — партнерах сервиса с января 2022-го по апрель 2023 года.

При этом чем меньше ценовой диапазон товаров, тем больший рост показывал средний чек. Так, в самом бюджетном сегменте до 2,4 тыс. рублей покупка, оплаченная «Долями», была на 148% больше стоимости приобретений по обычной карте. Примерно такая же динамика и в диапазоне до 4,9 тыс. рублей — возможность разделить оплату на части увеличила чек на 81%, а в категории до 7,4 тыс. рублей — на 28%. Таким образом, BNPL-сервисами в основном пользуются для оплаты недорогих покупок со средним чеком до 10 тыс. рублей. Для приобретений в более высоких ценовых сегментах чаще используют рассрочки или кредитные карты.

Важно, что с помощью BNPL чаще приобретают товары социально значимых категорий: продукцию для детей, одежду, обувь, оплачивают образование, а также тратят на красоту и здоровье, не прибегая к кредитным продуктам. Так, при оплате «Долями» средний чек в категории товаров для детей составил 4,7 тыс. рублей, что на 118% больше, чем покупка по карте. В категории «красота и здоровье» разница составила 78% (5,8 тыс. рублей против 3,2 тыс. рублей), в категории «образование» — 66% (7,4 тыс. рублей против 4,5 тыс.).

В среднем, по данным «Долями», около 40% клиентов, пользующихся сервисом, совершали две и более покупки у одного и того же партнера сервиса. А значит, BNPL-сервисы не только повышают средний чек, но и позволяют нарастить продажи.

Справка «Известий» «Долями» — первый в России BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 года. Он позволяет разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат. 25% уплачиваются сразу, остальные три четверти автоматически списывают с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Сейчас подобные услуги предоставляют несколько банков. Рост среднего чека, оплаченного частями, по сравнению с оплатой обычной картой подтверждают и ритейлеры. «За почти год использования BNPL-сервиса «Долями» в «Золотом Яблоке» (с августа 2022-го по июль 2023 года) видно, что средний чек покупок с BNPL на 43% больше средних чеков всех остальных способов оплаты», — прокомментировал «Известиям» коммерческий директор сети «Золотое Яблоко» Денис Кондрашин. По мнению торговой сети, эта тенденция связана с возможностью купить больше и даже те товары, которые были недоступны из-за высокой стоимости. «И поскольку клиенты ничего не переплачивают, а лишь разделяют платеж на четыре равные части, это мотивирует их попробовать в том числе те бренды, продукцию которых раньше было сложно купить в моменте. Поэтому «Золотое Яблоко» уже интегрировало BNPL в том числе в офлайн-магазины», — добавил Кондрашин.

Доступные товары

В России сервисы BNPL еще только развиваются — в прошлом году, по экспертным оценкам, на них приходилось не более 1% всех трансакций, отметили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В странах, где эта технология используется давно, ее доля может превышать 25%.

— BNPL-сервис удобен для покупок с чеком в пределах 30 тыс. рублей — это мгновенная оплата, которая не требует документов и позволяет распределить расходы. На данный момент чаще всего такую модель используют при оплате косметики, парфюмерии и электроники — на них приходится не менее половины всех подобных трансакций, — подчеркнули в организации.

Новый способ оплаты может влиять на товарооборот и подстегивать спрос, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Сервис стимулирует потребителей на покупки, но никак не влияет на закредитованность людей: они не платят за использование этого инструмента и отсрочку оплаты товаров.

Пока рынок таких услуг законодательно не упорядочен. Обсуждение подходов к регулированию BNPL сервисов продолжается, заявили «Известиям» в ЦБ.

— Мы хотим, чтобы этот сервис, в целом полезный для человека, был максимально прозрачным, а мы могли контролировать возможные риски для потребителя. Сейчас, соглашаясь на рассрочку, человек совершает покупку в долг, но не имеет такой защиты, как у заемщика банка или МФО: у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты, — отметил регулятор. — Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку и не может воспользоваться реструктуризацией.

Изучив международный опыт, для решения этих проблем ЦБ предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и нормы, которые регулируют услуги рассрочки. Ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования. Также Банк России считает важным направлять сведения о рассрочке в бюро кредитных историй. Тогда банки смогут учитывать рассрочку при расчете показателя долговой нагрузки заемщика, что ограничит индивидуальные и системные риски закредитованности. BNPL провайдеры, в свою очередь, опасаются, что взаимодействие с БКИ и чрезмерное регулирование могут существенно усложнить продукт и сделать его менее удобным для клиента.

Оправиться от шока

Согласно данным Росстата, в январе–марте 2023-го объем розничной торговли уже вырос на 4% в годовом выражении. Тем не менее эксперты отмечают, что некоторые проблемы с потребительским спросом всё же остаются: реальные располагаемые доходы пока не показали акцентированного роста. Минэкономразвития ожидает, что по итогам года показатель увеличится на 3,4% против падения в 2022 году на 1%.

— Торговля действительно демонстрирует тенденцию к восстановлению, компенсаторному росту после затяжного периода с отрицательными значениями, — сказал «Известиям» Георгий Остапкович. — В этом году отрасли экономики постепенно оправляются от шоков прошлого года и показывают позитивные тенденции роста: например, строительство, сельское хозяйство уже не демонстрируют нисходящий тренд.

Несмотря на то что реальные располагаемые доходы не растут, граждане получают выплаты по линии государства, поэтому спрос с их стороны можно назвать стабильным, сказала «Известиям» преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Галина Кузнецова.

Так, люди по-прежнему интересуются покупкой автомобилей, квартир, товаров длительного хранения. Предложение обеспечено тем, что промышленность подстраивается под производство отечественных изделий, плюс многие вопросы снимает параллельный импорт. Поэтому в целом розница сейчас действительно находится в благоприятных условиях по сравнению с другими областями.