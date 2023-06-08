Выход за рамки: BNPL-сервисы предложили свое решение для оценки платежеспособности клиентов

BNPL-сервисы долевой оплаты предложили рынку свое решение для повышения качества оценки платежной нагрузки россиян, узнали «Известия». Проверять платежеспособность граждан планируется без запроса паспортных данных и обращений в Бюро кредитных историй (БКИ) на основе анализа «цифрового следа» человека, а также распределенной обработки данных. Такой подход в работе с клиентами уже используют в сервисе «Долями» от «Тинькофф», присоединиться планирует и «Подели» Альфа-банка. В ЦБ пока обсуждают детали регулирования нового рынка. Эксперты считают, что для сегмента BNPL существующие на рынке схемы оценки клиента малоприменимы, а предлагаемый метод может стать наиболее оптимальным. Применяемые BNPL-провайдерами технологии позволят избежать навязывание молодому рынку схем работы с БКИ, которые выросли из классических кредитов с паспортом в отделении и поэтому не позволяют обрабатывать весь спектр данных, необходимых для современного риск-менеджмента BNPL.

По волнам «цифрового следа»

Новейшие технологии начали помогать BNPL-сервисам оценить платежеспособность клиентов, узнали «Известия». Так, в сервисе «Долями» от Тинькофф уже внедрили решение, основанное на изучении «цифрового следа» и распределенной обработки данных от российской IT-компании «Кибертоника», рассказали в сервисе. Там пояснили: новый подход построен на анализе распределенного массива данных с помощью машинного обучения и позволит существенно повысить качество оценки. Применение этих инструментов повысит прозрачность и устойчивость рынка оплаты частями, сохранив при этом удобство BNPL-сервисов, безопасность данных, конкуренцию между игроками и отсутствие комиссий для покупателей.

С помощью технологий проводится, в частности, анализ «цифрового следа» покупателя — его поведения на устройстве и в Сети — на основе обработки «больших данных». Также анализируется и вся относящаяся к BNPL-сделкам информация: история состава покупок пользователя, его поведения по сделкам, а также факт использования платежных средств в мошеннических операциях — как банковских, так и BNPL и e-commerce.

При этом сервис конфиденциален — безопасность гарантируется применением технологий распределенного хранения данных и принципами децентрализованной цифровой идентификации. Например, можно проверить, что за предоставленными пользователем номером телефона или номером карты есть соответствие и актуальный паспорт. Или — проверить атрибуты паспорта, не раскрывая при этом самих данных документа и не собирая их при покупке с оплатой BNPL.

Сейчас подобные гибридные системы, сочетающие привычную идентификацию с элементами распределенной и децентрализованной цифровой идентификации — мировой тренд. Такой подход позволяет создать мостик между привычными идентификаторами (например, номером паспорта) и «цифровой личностью» человека. А также дает возможность работать с чувствительными данными, такими как номер карты, сохраняя при этом конфиденциальность данных и бесшовный клиентский путь. Кроме того, подделать цифровую идентичность для сокрытия плохой кредитной истории оказывается намного дороже, чем паспортные данные.

Собрать же в одном месте все данные, необходимые для идентификации и проверки платежеспособности (цифровой идентификатор, номер паспорта, телефона, карты, адрес электронной почты, поведенческую информацию по ним, а также историю покупок с BNPL), безопасно хранить такую базу и поддерживать ее в актуальном состоянии централизованно в БКИ в сервисе считают невозможным.

— Традиционные схемы проверки платежеспособности клиента — с запросом паспортных данных и информации в Бюро кредитных историй — неприменимы для рынка BNPL. Поскольку они существенно «утяжеляют» продукт, снижая уровень комфорта для клиента. Но современные технологии позволяют построить процесс такой оценки по-новому, — говорит руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.

В случае когда информации о клиенте недостаточно для принятия решения, анализ «цифрового следа» для оценки платежеспособности не «факультативная», а просто обязательная вещь, отметили в проекте «Подели» Альфа-банка. Проверять платежную нагрузку человека важно, учитывая, что сервис заинтересован в возврате полученных гражданином сумм, а также то, что решения принимаются не просто исходя из небольшого количества данных, но еще и мгновенно, пояснили там.

БКИ не панацея

В России рынок BNPL только начинает развиваться. По оценкам исследования Frank RG, в 2022-м доля покупок через такие сервисы в общем объеме электронной коммерции составлял меньше 1% (0,8%).

Подготовка законопроекта по регулированию рынка, по словам представителей ЦБ, ожидается осенью. Регулятор планирует установить единые требования к договору для всех BNPL-операторов. В числе требований рассматриваются информирование потребителя, период «охлаждения», а также ограничения по размерам штрафов за неуплату и на уступку операторами прав требований. При этом будет ли вноситься факт пользования BNPL-услугой в кредитную историю гражданина, пока не решено.

Справка «Известий» BNPL-сервис (buy now pay later — купи сейчас, плати позже) — система оплаты стоимости покупок несколькими равными частями в течение полутора-двух месяцев. Оформление происходит преимущественно в онлайн-магазинах без заключения кредитного договора. В России сегмент BNPL появился в 2021-м. Услуги оплаты покупок частями предоставляют в том числе «Тинькофф» («Долями»), Альфа-банк («Подели»), Совкомбанк («Частями»), «Сбер» («Плати частями») и «Яндекс» («Сплит»).

В БКИ не ответили на просьбу «Известий» рассказать о схемах работы с банками и их стоимости. Известно, что кредитные организации платят БКИ комиссии за пользование и направление в бюро информации о клиентах. Кроме того, банкам приходится держать штат сотрудников, работающих с БКИ, что также предполагает существенные траты, особенно в условиях изменения форматов и падения качества данных. При этом в «Долями» считают, что информация, которую обрабатывает БКИ, не подходит для риск-менеджмента сервиса.

BNPL-провайдеры также рассматривают возможность подключения к предложенному «Кибертоникой» решению, рассказали в «Долями». Объединение BNPL-провайдеров в единую систему позволило бы им рассчитывать платежную нагрузку пользователей оплатой частями, не раскрывая чувствительных атрибутов сделок (например, состава покупки) и название конкретного сервиса, полагают там. Это позволило бы оценивать способность покупателя выплатить всю сумму покупки, сохраняя конкуренцию между BNPL-провайдерами и защищая клиентскую информацию от использования третьими лицами. Доступ к этой системе могли бы получить и профессиональные кредиторы, причем как по номеру телефона, так и по привычным им идентификаторам — например, паспортным данным (при этом сами BNPL-операторы паспортных данных не собирают).

Также участники рынка считают, что это позволит снять одно из основных опасений регулятора, что пользователь может воспользоваться услугами сразу нескольких BNPL-провайдеров и профессиональных кредиторов, плохо оценив свои финансовые возможности либо скрыв BNPL-платежную нагрузку.

Решение этого вопроса с помощью современных технологий позволит не навязывать BNPL-рынку тяжеловесные регуляторные рамки или инфраструктуру, а свести регулирование к необходимости ограничения недобросовестных практик на BNPL-рынке (таких как мисселлинг, скрытые комиссии и ценовые манипуляции) и определить функциональные требования (такие как расчет статистики и платежной нагрузки и предоставление возможности ее учета профессиональным кредиторам), считают в «Долями».

Сейчас понятие BNPL на российском рынке может использоваться в качестве описания любых схожих по механике продуктов. «Некоторые МФК и МКК используют понятие BNPL и для своих продуктов, которые не охватывают все основные компоненты BNPL-сервиса. Такой подход помогает потребителю понять формат списания будущих платежей, однако клиент сервиса всё равно будет оформлять краткосрочный заем», — отмечается в исследовании Frank RG.

Оптимальное решение

Опрошенные эксперты также полагают, что предлагаемый подход в части оценки платежной нагрузки клиентов на основе «цифровой идентичности» клиента может стать оптимальным решением.

— Банки, развивающие BNPL-сервисы, накопили достаточный объем информации и данных для внедрения механизмов оценки заявок на базе алгоритмов машинного обучения, — считает директор скоринговой платформы Fscorelab Никита Николаев. — Такой подход — логичный шаг в развитии новых платформ и может снизить уровень просрочки платежей, сделав процесс принятия решений быстрым и удобным для клиентов.

По словам эксперта, рынок BNPL необходимо регулировать и граждане должны знать все риски. Однако «настройку» сектора следует проводить своевременно, адаптируя под новые реалии. Перекручивание гаек на начальном этапе может стать критичным для развития динамично развивающегося сектора, уверен Никита Николаев.

— Без обобщения информации по данным сервисам и их контролю в дальнейшем могут возникнуть проблемы с невозвратами и ростом долговой нагрузки населения, — подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. — По факту, BNPL — продукт, который частично заменяет функции кредиток и риски по ним вполне типичные.

Необходимость обращения к БКИ по стандартной процедуре делает процесс получения услуги более громоздким, что может сильно повлиять на интерес потребителя, считает исполнительный директор ООО «ДиСи Инжиниринг» Глеб Антипов. Удобное для всех решение может быть найдено в ходе совместной работы регулятора и участников рынка, не исключил он. По мнению Никиты Николаева, если сервисы будут работать с Бюро кредитных историй, как предлагает ЦБ, то сегмент BNPL может сильно сократиться в моменте, так как индустрия к этому не готова. Запросы данных и их передача снизит маржинальность сделок, что повлияет на процент одобрения покупок товаров и оплаты частями.