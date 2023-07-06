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Что входит в список литературы на лето для 3-го класса в 2023 году

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow
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Лето — время долгожданных каникул для всех школьников. Однако забрасывать книги на дальнюю полку не стоит. Чтобы время прошло увлекательно и было наполнено практической пользой, каждый год в школе выдают список литературы, который необходимо прочитать до начала учебного года. «Известия» изучили, что в 2023 году входит в такой список для 3-го класса.

Зачем третьекласникам читать книги летом

У школьников младших классов, как правило, еще низкая скорость чтения. Это может создать проблемы, когда ребенок станет старше и вынужден будет осваивать огромное количество информации за короткое время. Чем больше он читает, тем быстрее в нем развиваются важные для учебы навыки, например, такие как память, внимание и усидчивость.

Таким образом третьеклассник на каникулах вроде бы не до конца отрывается от занятий, но и не сидит весь день за уроками.

Кроме того, чтение расслабляет мозг и позволяет не попасть в зависимость от гаджетов, которые, наоборот, только отбивают желание думать и приводят к эмоциональному перенапряжению.

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Как формируют список литературы на лето для 3-го класса в 2023 году

При составлении списка для летнего чтения в школе часто пользуются уже готовыми рекомендациями, реже — составляют их сами. Но в обоих случаях они формируются по одинаковому принципу. Это книги разных авторов, жанров и на разные темы. Все они соответствуют уровню развития и возрасту ребенка.

В начальных классах списки включают фольклорные тексты, сказки, рассказы о детях и животных. Преимущественно это произведения Пушкина, Толстого, Драгунского, которые изучаются с первого по четвертый классы, а также зарубежные классики.

В то же время списки могут отличаются в зависимости от программы по литературе, по которой обучается ребенок. При этом все они носят исключительно рекомендательный характер, как и ведение читательского дневника.

Что входит в список литературы на лето для 3-го класса в 2023 году

Литература на лето для тех, кто закончил третий класс, очень разнообразная. Каждый ребенок найдет что-то для себя по вкусу и уж точно не будет читать «из-под палки». В список входят известные детские писатели и книги, часть из которых, наверняка, уже была прочитана с мамой или бабушкой.

Прежде всего, это сказки. От русских, как «Царевна Несмеяна», «Марья Моревна», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Аленький цветочек», до зарубежных — «Волшебная лампа Алладина», «Карлик Нос», «Маленький мук» и другие.

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Много книг от разных авторов о самих детях. Это рассказы Толстого («Акула», «Прыжок»), Носова («Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына»), Булычева («Путешествие Алисы», «Гостья из будущего»), Гайдара («Тимур и его команда»).

Отдельные произведения посвящены природе и животным. Так, к чтению рекомендованы «Серая Шейка» Мамина–Сибиряка, «Дед Мазай и зайцы» Некрасова, «Лев и собачка» Толстого.

И, конечно, какое лето без путешествий и приключений. Здесь тоже можно найти книги на свой вкус, начиная от «Лягушки — путешественницы» Гаршина и заканчивая забавными историями о Муми-троллях Янсона или об удивительном зверьке – мангусте с забавным именем Рики-тики-тави Кипплинга.

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«Известия» составили ТОП–10 книг, рекомендованных к прочтению летом в 3-м классе в 2023 году:

1. Русские сказки. «Иван–царевич и серый волк»

2. А.С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке»

3. Н.А. Некрасов. «Дед Мазай и зайцы»

4. А.П. Гайдар. Рассказ «Голубая чашка»

5. Л.Н. Толстой. Рассказ «Прыжок»

6. Н.Н. Носов. Рассказ «Мишкина каша»

7. А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»

8. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени»

9. Р. Кипплинг. «Рики-тики-тави»

10. Т. Янсон. «Муми-тролль и другие»

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