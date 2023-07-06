Арендодателям посоветовали выбирать минималистичный стиль квартиры для сдачи

Оптимальным решением для отделки квартиры перед сдачей станут минималистичный стиль, антивандальные покрытия и покупка функциональной и качественной мебели. О простых принципах успешной подготовки помещения к съему «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

Отсутствие нагромождений, по словам эксперта, позволит квартиросъемщикам самим выбрать декор, что привлечет больше потенциальных клиентов. Также минимализм в комнатах не потребует больших финансовых вложений при ремонте.

«Спокойные светлые оттенки, как правило, подходят всем, и с ними проще всего работать, преображая интерьер под личные нужды и стилевые предпочтения», — уточнила дизайнер.

Один из главных лайфхаков от Антелавы — использование в отделке антивандальных покрытий. Среди них специалист выделила плитку или кварцвинил для пола и покраску для стен.

«Эти решения позволят легко и быстро обновлять интерьер помещения для каждого нового арендатора и сохранят ремонт в надлежащем состоянии дольше. Кроме того, такая отделка подойдет квартирантам с животными и упростит устранение мелких повреждений», — пояснила она.

К вопросу мебели дизайнер порекомендовала подойти ответственно — лучше выбрать качественную и многофункциональную.

«Редкие жильцы должным образом относятся к арендным квартирам и их наполнению. Я рекомендую купить функциональные предметы из прочных и долговечных материалов, чтобы не приходилось регулярно вкладываться в покупку новых», — уточнила она.

В числе обязательных предметов мебели, по ее мнению, диван-кровать, удобный кухонный гарнитур, вместительная гардеробная система.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что на вторичном рынке жилья московского региона на долю квартир без ремонта приходится 55% из всех предложений. За последний год количество таких лотов увеличилось на 5%.