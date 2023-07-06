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Столкнувшему подростка на рельсы в метро продлили арест на полгода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обвиняемый в умышленном столкновении подростка под поезд в московском метро полностью признал свою вину. Также ему продлен арест еще на полгода, сообщает корреспондент «Известий» из зала Дорогомиловского суда Москвы.

6 июля проводится первое заседание по этому делу по существу.

Уточняется, что мужчина не против продления ему меры пресечения.

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Инцидент произошел 9 марта. Тогда на станции «Киевская» кольцевой линии мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка прямо под поезд. Мальчик выжил после падения на пути.

Позже стало известно, что толкнувший проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Оттуда его выписали досрочно, не предупредив близких. Информацию подтвердила его жена Ольга.

Задержанный не смог пояснить мотивы своего поступка — никакой конфликтной ситуации между ним и пострадавшим не было. При этом мужчина осознавал, что делает, и понимал, что это может привести к смерти подростка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Позднее мужчина по решению суда был заключен под стражу на два месяца.

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