Телевизор взорвался в квартире у парализованного москвича

У жителя Москвы взорвался в квартире телевизор. Об этом 6 июля рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел в доме № 6к1 на Минской улице. Пострадал 67-летний мужчина, у которого парализованы ноги.

Отмечается, что он проживает в квартире один. Ему помогли выбраться жильцы дома.

Ранее, 25 июня, автомобиль взорвался на Фестивальной улице в Москве. В результате происшествия машину перевернуло на крышу. По предварительной информации, причиной стала поломка газового оборудования.