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Минстрой поддержал штрафы за отказ от пересчета завышенных тарифов ЖКХ

Минстрой поддержал штрафы для коммунальщиков за отказ от пересчета завышенных тарифов ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минстрой России поддержал штрафы для коммунальщиков за отказ от пересчета завышенных тарифов ЖКХ. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства 6 июля.

«Министерство поддерживает необходимость предупреждения нарушения прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что жилищным законодательством сегодня предусмотрена обязанность лица, осуществляющего управление многоквартирными домами, выплатить штраф за нарушение порядка расчета платы за ЖКУ на основании заявления потребителя.

«Дополнительно отмечаем, что законопроект о внесении изменений в КоАП на рассмотрение в Минстрой России не поступал», — уточнили в министерстве.

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Как сообщали «Известия» ранее, такой законопроект был разработан и внесен в Госдуму госсобранием Башкирии. За нарушения сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и иным специализированным организациям предлагается ввести штраф: для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс.

Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание будет еще строже: для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц — до 250 тыс.

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