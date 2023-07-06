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В России начались продажи премиального внедорожника Infiniti QX80

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Фото: moscow-infiniti
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Премиальный внедорожник Infiniti QX80, ввезенный по параллельному импорту, появился на российском рынке по цене от 9,9 млн рублей. Об этом 6 июля, в четверг, сообщает «Газета.Ru». Автомобиль представлен в нескольких комплектациях.

Так, например, за созданную для рынка ОАЭ версию с двигателем объемом 5,6 л мощностью 405 л.с. в паре с автоматической коробкой передач с приводом на обе колесные оси, отделкой интерьера из коричневой кожи, аудиосистемой Bose, 22-дюймовыми легкосплавными дисками, трехзонным климат-контролем и дополнительными экранами мультимедиа дилеры просят 9,9 млн рублей.

Тем временем комплектация QX80 с аналогичной силовой установкой, но в семиместной конфигурации салона обойдется покупателю в 14 млн рублей.

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Ранее, 6 июля, в объективы камер журналистов попал кроссовер Jaecoo J7. Jaecoo ― готовящийся к выходу на российский рынок суббренд китайского производителя Chery. Кадры «паркетника» J7 сделаны в Москве, неподалеку от одного из неназванных дилерских центров. Переднеприводный кроссовер будет поставляться с 197-сильным турбодвигателем объемом 1,6 л в связке с семиступенчатым роботом.

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