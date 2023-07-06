Новостройки в Москве подорожали более чем вдвое за пять лет

За прошедшие пять лет первичное жилье в «старой» Москве подорожало на 61,2%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум» 6 июля.

По информации экспертов, сильнее всего цены на новостройки выросли в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) и Южном административном округе (ЮАО) — на 105,5 и 103,8% соответственно. Минимальная инфляция на первичном рынке — 48,9% — зафиксирована в Северном административном округе (САО).

1 кв. м в новостройках и проектах реконструкции «старой» Москвы (без учета ЗелАО) стоит в среднем 480,8 тыс. рублей. За пять лет «квадрат» первичного жилья стал дороже на 61,2%.

Вместе с тем средняя стоимость квартир и апартаментов выросла меньше — на 23,3%, средняя стоимость предложения первичного жилья составляет 27,1 млн рублей.

Аналитики объясняют такую динамику в первую очередь увеличением доли компактных помещений — студий и однокомнатных квартир — до 54%.

При этом они отметили, что самым инвестиционно привлекательным округом столицы по результатам последних пяти лет стал ЮВАО, где жилье на первичном рынке подорожало на 105,5%, до 305,2 тыс. рублей за 1 кв. м. Новостройки в ЮАО с июня 2018 года выросли в цене на 103,8%, до 404,1 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Высокая ликвидность жилья на юге Москвы обусловлена активным развитием этой локации. В последние годы здесь появилось несколько мощных плацдармов комплексного развития и ревитализации территорий. Прежде всего речь идет о создании беспрецедентного рекреационного кластера на Нагатинском полуострове и появлении «города в городе» на месте ЗИЛа. За счет амбициозных проектов юг Москвы оказался в фокусе внимания инвесторов», — уточнила коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

В свою очередь управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что цены на новостройки за последние пять лет значительно выросли во всех округах столицы.

«Подобное положение объясняется переходом отрасли на проектное финансирование, ажиотажным спросом периода пандемии, резким удорожанием строительных материалов. Очевидно, столь же бурной инфляции на рынке новостроек в ближайшей перспективе ждать не приходится. Тем не менее первичное жилье по-прежнему остается надежным активом для вложения средств», — подчеркнул он.

По его мнению, ЮВАО и ЮАО — лидеры по росту цен в 2018–2023 годах — могут сохранить свои позиции, так как продолжается реализация проектов на Нагатинском полуострове и в Даниловском районе. Также началось освоение территории бывшего Южного порта.

Накануне генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев рассказал «Известиям», что ситуация на российском рынке недвижимости постепенно начинает стабилизироваться. К тому же наблюдается рост спроса на вторичное жилье.