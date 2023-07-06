В НАТО не исключили размещения в Польше ядерного оружия

В Польше могут разместить ядерное оружие. В НАТО допускают подключение страны к программе Nuclear Sharing. Решение России разместить ТЯО в Белоруссии напугало альянс, передает телеканал «Известия». На этом фоне Варшава просит у руководства блока средства защиты от соседей. В альянсе не исключили передачу ядерного потенциала Польше. Эксперты считают, что процесс может растянуться на долгие годы. Ядерный потенциал сейчас есть лишь у трех государств блока. Это США, Великобритания и Франция.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.