Рынок труда Северного Кавказа начал выходить из тени

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) уровень неформальной занятости в I квартале составил 38,2%, снизившись на 5 п.п. к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщила «Известиям» заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец, проанализировав данные Росстата.

Среди отдельных регионов в СКФО лидерами по сокращению неформального сектора оказались Дагестан (–12,7 п.п., 38,2%), Ингушетия (–5,7 п.п., 48,6%) и Северная Осетия (–4,4 п.п., 32,4%), заявила она.

На тенденцию оказали влияние мобилизация и добровольный приток в вооруженные силы, отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

По итогам прошлого года в целом по стране доля работников без официального трудоустройства составила 18,6% от всей рабочей силы — это рекордно низкий показатель с 2011 года.

В I квартале этого года динамика сохранилась, удельный вес занятых в неформальном секторе к общей численности населения составил 17,5% (–1,1 п.п), отметила Елена Хейфец.

На снижение теневого сектора повлияло замедление потока иностранной рабочей силы в страну, трудовые мигранты охотнее соглашаются на неформальные трудовые отношения, пояснила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«В условиях кризиса предпочтительней иметь официальную занятость. Это связано с тем, что существуют государственная поддержка, что очень важно, как показала практика в условиях коронавируса», — сказала профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину в течение трех месяцев продумать меры, которые позволят «обелить» отрасли экономики на Северном Кавказе со значительным теневым сектором.



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