Более пяти емкостей с топливом горят на нефтебазе в Макеевке

Более пяти емкостей с топливом горят на нефтебазе в Макеевке

2023-07-05 23:03:57

2023-07-05 23:03:57

2023-07-05 23:03:57

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