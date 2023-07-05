Возгорание в Макеевке после обстрела со стороны ВФУ

Возгорание в Макеевке после обстрела со стороны ВФУ

2023-07-05 21:41:29

2023-07-05 21:41:29

2023-07-05 21:41:29

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