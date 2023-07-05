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17 выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в 2023 году

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Семнадцать российских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам в этом году. 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, сообщает телеканал «Известия». Более 7 тыс. школьников заработали 100 баллов за одну дисциплину. За нарушения с экзаменов удалили свыше 900 человек. 390 из них использовали шпаргалки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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