В Подмосковье число летних кафе удвоилось за счет упрощенной регистрации

В Московской области в два раза увеличилось количество летних кафе — открыто уже 447 заведений. Об этом пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщила в среду, 5 июля.

«Благодаря упрощенной процедуре в этом году в регионе увеличилось количество летних кафе на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности на 100%. Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн», — цитирует агентство городских новостей «Москва» зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он добавил, что заявки по размещению кафе будут принимать в течение всего сезона, сообщает телеканал «360».

Получить территорию под размещение летнего кафе можно с помощью новой услуги за день, отметили в ведомстве.

«Летние кафе популярны у туристов, поскольку могут стать удобным местом для обзора самых красивых точек в регионе. Кроме того, в меню добавляют сезонные предложения: холодные напитки, блюда со свежими овощами, зеленью и фруктами. Также большой спрос на мороженое, десерты и холодный кофе», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, 28 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году упростили процедуру размещения летних кафе в лесопарках Подмосковья. Процесс стал занимать не 30 дней, а всего пару часов.

Глава региона добавил, что услугу с размещением киосков с водой и тележек с мороженым упростили еще в прошлом году. На интерактивную карту были нанесены все свободные места, увеличены сроки аренды с шести до 12 месяцев, а также срок рассмотрения был сокращен до семи дней. Для размещения необходимо только подать заявление, пишет РИАМО.

Рестораторы Москвы с 15 марта начали монтаж летних веранд.

Сезон работы летних кафе в столице стартовал с 1 апреля. С помощью веранд рестораторы получают дополнительные посадочные места при условии сохранения комфортной городской среды.