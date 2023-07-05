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Минюст включил Всемирный фонд природы в перечень нежелательных организаций

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Фото: Global Look Press
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Всемирный фонд природы (WWF, признан иноагентом в РФ) включен Минюстом в перечень нежелательных организаций. Об этом в среду, 5 июля, говорится на сайте ведомства.

«Организация включена в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

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21 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность WWF в стране. Якобы под предлогом сохранения окружающей среды организация ведет «деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях». Кроме того, WWF пытается разрабатывать легитимные ограничения, чтобы обосновать перенос трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США, отмечали в ГП.

Российское отделение WWF попало в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения органов власти РФ.

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