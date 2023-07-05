Что входит в список литературы на лето для 5 класса в 2023 году

Чтение летом, как и ведение читательского дневника — дело исключительно добровольное. Однако каждый год школьникам предлагают внушительные списки литературы на каникулы. «Известия» изучили, что в 2023 году входит в такой список для 5-го класса.

Зачем задают читать летом

В каждом школьном возрасте у чтения на летних каникулах свои задачи. Младшеклассников таким образом только пытаются приобщить к книге. Поэтому тексты в основном им задают небольшие, но увлекательные. В средней и старшей школе список литературы на лето значительно растет. Но цель остается той же — побудить ребенка читать.

Еще одна задача — приобщить к хорошей литературе, что особенно важно в наше время, когда школьник имеет доступ к практически любым ресурсам, но пока еще не умеет отличить полезную информацию от ненужной.

Иногда и сами родители затрудняются с выбором книг для ребенка. Школа же дает уже проверенный и одобренный экспертами список литературы. Это книги разных авторов, жанров и на разные темы, которые подбирались с учетом возраста, интересов и подготовки ребенка.

При этом списки носят исключительно рекомендательный характер и плохую оценку за непрочитанную книгу не поставят.

Как составляли список литературы на лето для 5 класса в 2023 году

Если в начальной школе умение читать формируется постепенно, то к пятому – шестому классу навыки смыслового, поискового и других типов чтения должны стать основным инструментом для учебы. И чем больше ребенок осмысленно читает, тем легче ему будет усваивать новую информацию и учиться по всем предметам.

Исходя из этого формируется список для чтения на лето. Перечень произведений для чтения в 5 классе определяется основной общеобразовательной программой по литературе и включает три группы: для чтения и изучения, для чтения и бесед и для самостоятельного чтения. Желательно, чтобы школьники получили представление о фольклоре, баснях, былинах, классических произведениях и стихах.

Причем, у каждого учителя или школы, как правило, есть свои предпочтения. Так, иногда учителя рекомендуют прочитать летом произведения, которые будут изучать в новом учебном году.

Что входит в список литературы на лето для 5 класса в 2023 году

В первую очередь, это фольклор разных народов мира, преимущественно мифы Древней Греции. В пятом классе их уже рекомендуют читать не в сокращении, а в классическом пересказе.

Также упор делается на басни, так как в 5 классе знакомство с ними продолжится. Это и всем известные басни Крылова, и более ранних авторов, например, Эзопа.

Из классической литературы остается Пушкин. Он обязателен в программе любого класса. Для пятиклассников к прочтению рекомендованы поэма «Руслан и Людмила» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Гоголь представлен «Ночью перед Рождеством». Из Чехова рекомендованы юмористические рассказы, например, «Лошадиная фамилия». Из Некрасова — стихотворения о родной природе и поэма «Мороз, Красный нос». Также стоит прочесть произведения и других авторов второй половины XIX — Тютчева, Фета и Бунина.

Из произведений приключенческого жанра в списке литературы значатся «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.

«Известия» составили ТОП–10 книг, рекомендованных к прочтению летом в 5 классе в 2023 году:

1. Мифы Древней Греции

2. И.А.Крылов. Басни

3. А.С.Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила»

4. Н.В.Гоголь. Повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки»

5. Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»

6. А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия»

7. Н.А.Некрасов. Поэма «Крестьянские дети»

8. В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»

9. М.Твен. «Приключения Тома Сойера»

10. Д.Дефо. «Робинзон Крузо»