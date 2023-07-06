Поставить на резерв

Российские клубы вновь остались без еврокубков — акционеры Евролиги продлили отстранение наших команд от участия в турнирах этой организации на сезон-2023/24. Впрочем, не сказать, что это неприятное решение в нынешней спортивно-политической ситуации стало сенсацией. И понятно, что в московском ЦСКА, петербургском «Зените», казанском УНИКСе были к нему готовы. Теперь главное сделать так, чтобы отлучение от Евролиги и Еврокубка не сильно сказалось на качестве российского клубного баскетбола, а может, даже придало его развитию новый импульс.

Напомним, что Евролига отстранила российские клубы еще по ходу сезона-2021/22. Затем им, включая акционеров из ЦСКА, не дали выступить в сезоне-2022/23, теперь оставили без двух главных еврокубков еще на год. Понятно, что и самой Евролиге без наших команд не слишком комфортно, но пойти против европейского спортивного тренда там, пожалуй, не могли при всем желании. Даже с учетом того, что речь идет о вполне себе коммерческой лиге.

При этом радоваться, что у Евролиги сейчас возникают проблемы, а кто-то (победитель Еврокубка «Гран-Канария») даже отказывается от участия в престижном турнире «по экономическим причинам», не нужно. Проблемы Евролиги сейчас — это ее проблемы, нам надо сконцентрироваться на собственном баскетболе.

Из минусов выделим, прежде всего, сложность привлечения легионеров топ-уровня. Многие звездные баскетболисты с весны 2022-го покинули российские клубы даже не по политическим причинам (хотя были и такие), а потому, что при прочих равных им куда интереснее играть в Евролиге. А мощные подписания вроде Тома Эртеля в «Зените» были исключениями. По окончании нынешнего сезона Единая лига ВТБ также потеряла несколько своих лучших игроков. В частности, Никола Милутинов покинул ЦСКА, Дэрил Мэйкон — УНИКС. Возможно, легионеров такого уровня можно было удержать контрактами заметно выше рынка, но сейчас в нашем баскетболе даже гранды вроде армейцев вынуждены затягивать пояса и не имеют возможности сорить деньгами.

При этом, конечно, квалифицированные иностранцы всё равно появляются — в частности, «Зенит» недавно договорился с Кайлом Куричем. Но именно сейчас куда важнее развивать внутренние баскетбольные резервы. Президент РФБ Андрей Кириленко в качестве рецепта для нашего баскетбола посоветовал больше обращать внимание на местных воспитанников, давать им возможности расти и прогрессировать. И пример перед глазами есть — московский МБА в минувшем сезоне без легионеров произвел настоящий фурор и уверенно пробился в плей-офф. Да и в топ-клубах россияне, пусть и не всегда от хорошей жизни, получили больше игровой практики и возможностей проявить себя. И некоторые, кстати, этими шансами воспользовались.

Вполне разумно, что даже руководители топ-клубов при снижении уровня приезжающих легионеров стали пристальнее смотреть на россиян, изыскивать внутренние резервы. И в этом плюс такой частичной изоляции. Ведь, что скрывать, раньше в Евролиге, несмотря на успешные результаты наших клубов, серьезное игровое время из отечественных баскетболистов получали единицы. Да и в решающих матчах Единой лиги тоже. Сейчас российский вклад возрос, да и уровень конкуренции между клубами, как показали полуфиналы и финал Единой лиги, тоже.

Вполне логичным видится и двухэтапный регулярный чемпионат, где, как и в прошлом сезоне, топ-клубы смогут чаще играть друг с другом, в два раза увеличив количество конкурентных матчей. Да и в самой Единой лиге за счет «Руны» и «Уралмаша» станет больше российских команд, а значит, и российских игроков, которым уже тесновато в Суперлиге. В той же маленькой Сербии баскетбольные таланты появляются с завидной регулярностью, возможно, в России также сможет расцвести новое поколение молодых игроков, которым станут больше доверять тренеры. В том числе и иностранные специалисты топ-уровня, которые всё еще остаются в нашем чемпионате.

Так что главное не концентрироваться на негативе, а стараться даже из нынешней ситуации извлечь пользу для российского баскетбола, развивать таланты и поднимать конкуренцию во внутреннем чемпионате. Если всё получится, то, когда отстранение от еврокубков снимут, российские баскетбольные клубы не просто вновь смогут бороться за самые высокие места, а делать это в том числе и силами российских баскетболистов.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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