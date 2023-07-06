В Госдуме предложили запретить взимать с покупателей комиссию за возврат товара

В Госдуме предлагают запретить взимать комиссию с покупателя за возврат товара, приобретенного через маркетплейсы. Такой законопроект в ближайшее время в ГД планирует внести группа депутатов «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Траты из-за отказа от покупки предлагается возложить на продавца, а клиенту — отдавать полную сумму, причем не позднее 10 дней со дня требования. «Известия» ознакомились с документом 6 июля.

В нем поясняется: приобретая продукт, клиент полагается на полноту его описание на сайте, и если оно оказалось недостоверным или не дало необходимого представления о товаре, то у человека должно быть право на бесплатный возврат.

В настоящее время по закону «О защите прав потребителей» при отказе от покупки продавец должен вернуть клиенту уплаченную сумму. Однако исключением становятся расходы на доставку. Отдельные требования регулируют ситуации с некачественным товаром — в этом случае все траты ложатся на продавца. Если же продукт не подошел по другим причинам, распределение расходов определяется договором.

Следует обязать продавца нести траты за возврат уплаченной клиентом суммы, считает Миронов. Он отметил, что отдельные организаторы дистанционной торговли произвольно устанавливают плату за отказ от товара. А предложенная мера поставит такие площадки в равные рыночные условия с другими.

Описанная инициатива устранит несправедливый пробел в законодательстве, согласился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, человек должен иметь право отказаться от товара ненадлежащего вида. В обычном магазине никто не берет деньги за примерку, однако при онлайн-торговле продавцы на этом зарабатывают. Новые требования повысят доверие покупателей к рынку электронной коммерции, считает депутат.

Инициативу также поддержал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«В подавляющем большинстве люди не возвращают товар, который им подошел, если у него было внятное описание, и он соответствует заявленным параметрам. При этом маркетплейс, как площадка для торгов, тоже не должна отвечать за некачественные продукты и обман покупателей», — сообщил депутат.

Мера справедливая, однако могут возникнуть сложности с тем, как заставить продавцов выполнять новые требования. Возможно, понадобится установить типовые условия для соглашений на маркетплейсах, заключил Кирьянов.

При покупках онлайн процесс напоминает «кота в мешке», причем зачастую продавец вводит покупателя в заблуждение, и продукт не совпадает с ожиданиями, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Если оценивать траты одного человека на возврат товаров, то они не выглядят существенными и могут варьироваться от 100 рублей до 1 тыс. рублей в месяц. Однако для продавца это лишний повод не давать актуальную информацию о продукте и не работать над качеством, объяснил эксперт.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) придерживаются другого мнения. Взимание платы за возврат некачественного товара уже урегулировано законом. А в остальных случаях на каждой площадке работа с продавцами и покупателями построена по-разному, и это дает право выбора и тем, и другим, считает президент АКИТ Артем Соколов.

Действующее законодательство запрещает какие-либо удержания с потребителя, если ему был передан товар ненадлежащего качества, сообщил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Несмотря на это, проблема незаконных списаний при возврате остается актуальной для некоторых маркетплейсов, и на нее приходится значительная часть жалоб потребителей. Расходы площадки по транспортировке товара после отказа должен возмещать именно продавец, считает эксперт.

Ранее, 20 апреля, издание РБК, ссылаясь на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда, сообщило, что суд признал незаконным требование интернет-магазина Wildberries взимать плату за возврат бракованных товаров. Как объяснил Дрозд, при обнаружении дефектов, не оговоренных с продавцом, покупатель имеет право потребовать замену, продукцию той же марки или другой с перерасчетом стоимости, а также может потребовать устранить недостатки или вернуть полную стоимость.