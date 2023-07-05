Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Georgian Airways запускает с 5 июля транзитные рейсы из Москвы в Ниццу. Грузинская авиакомпания будет выполнять полеты через Тбилиси еженедельно по средам и субботам. Стоимость билетов составляет около $535. Помимо Ниццы Georgian Airways выполняет транзитные рейсы в другие города, например, в Париж и Берлин, а также Амстердам, Вену, Салоники, Тель-Авив, Милан и кипрскую Ларнаку, сообщает телеканал «Известия». Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, который действовал с 2019 года.

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