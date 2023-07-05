Производство печенья выросло на 54% в Подмосковье

Около 7,3 тыс. т сладкого печенья изготовили предприятия Московской области в апреле 2023 года, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры озвучил зампред регионального правительства Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия в пятницу, 5 июля.

Так, в апреле в Подмосковье произвели 8% от общего объема сладкого печенья в Центральном федеральном округе и 3% — от общероссийского.

Сейчас на территории региона работают пять крупных производителей печенья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Это «КДВ Павловский Посад», «КДВ Воскресенск», кондитерская фабрика «Русская печь», хлебозавод компании «Коломнахлебпром» и компания «Паритет Инвест».

Ранее в июне сообщалось, что в подмосковном Серпухове построят завод одноразовой экопосуды. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн рублей.