В Серпухове построят завод одноразовой экопосуды

Комплекс по производству экологичной одноразовой посуды построят в подмосковном Серпухове. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 13 июня.

В рамках проекта на площади 14 тыс. кв. м возведут два производственных здания и сопутствующие сооружения включая котельную и холодный склад. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн рублей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На заводе планируется производить картонные стаканы и тарелки, а также контейнеры для фастфуда. Ожидается, что после запуска предприятия в регионе появится свыше 70 рабочих мест.

Ранее в июне сообщалось, что в ЕАО могут построить заводы по обработке янтаря и графита. Глава региона уже провел переговоры с китайскими инвесторами.