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Пересмотр ГТЛК контрактов не приведет к сильному росту цен на авиабилеты

ГТЛК: пересмотр условий контрактов с авиакомпаниями не приведет к серьезному росту цены билетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пересмотр Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) условий контрактов с российскими перевозчиками не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов, сообщили в пресс-службе компании «Известиям» 5 июля.

Там объяснили, что пересмотр лизинговых договоров вызван, во-первых, изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на АО «ГТЛК».

«При этом ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты», — уточнили в пресс-службе.

Также такой шаг принят из-за необходимости обслуживать долг перед российскими держателями еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными структурами ГТЛК, в объеме порядка $1,6 млрд.

Кроме того, в компании указали на необходимость возмещения антикризисной поддержки ГТЛК, выделенной в 2022 году после введения санкций в отношении группы из средств Фонда национального благосостояния.

«Дополнительно отмечаем, что в структуре цен на билеты стоимость лизинговых платежей занимает незначительную долю, основными факторами, влияющими на ценообразование, являются стоимость авиационного топлива, аэропортовые и навигационные сборы, затраты на техобслуживание флота, а также расходы на персонал авиакомпаний. Пересмотр ГТЛК условий лизинговых контрактов не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов», — подчеркнули там.

В компании добавили, что пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке, клиенты сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров.

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Как накануне сообщали «Известия», ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. По словам источника в одном из перевозчиков, ставки повышают на 30%. В то же время источник в ГТЛК уточнил, что речь идет о коммерческом лизинге, то есть об импортных самолетах. Всего в РФ в настоящее время эксплуатируется 37 таких бортов, принадлежащих ГТЛК и ее дочерним структурам.

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