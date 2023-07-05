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Теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

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Фото: МЧС РФ
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В Ярославле теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс, рассказали 5 июля в главном управлении МЧС РФ по региону. Инцидент произошел на Тверицкой набережной.

«Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения», — говорится в сообщении.

Сообщается о нескольких пострадавших, их осматривают медики.

Также на осмотр места происшествия выехали следователи.

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В июне 2020 года прогулочный теплоход «Лагуна» с выпускниками и их родителями столкнулся с причалом в столице. На борту находились 46 выпускников девятого класса и 10 взрослых. ЧП произошло во время разворота, теплоход коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста. Никто не пострадал.

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