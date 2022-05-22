Крутая волна: как Марина водит корабли

«Больше всего люблю вечерние рейсы, — говорит капитан. — Когда красивый закат и душу переполняют эмоции. Волга всегда разная. Это настоящее. На берег сошел и уже погрузился в мысли и заботы, как будто взял на себя груз и понес куда-то. На теплоходе всё иначе. Свобода и легкость. Для меня это другой мир и другая жизнь, здесь находишься словно в ином измерении»