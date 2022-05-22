Крутая волна: как Марина водит корабли

Марина Гаврилова — единственная на Волге женщина-капитан, она работает в Ярославском речном порту уже более сорока лет. Мореплавателей в ее семье не было, и откуда у нее появилась мечта встать за штурвал, она сказать не может. Как проходят ее трудовые будни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Марина Круглякова
После школы Марина решила поступить в Ленинградский институт водного транспорта, но оказалось, что женщин на судовождение не принимают. Услышав по радио, что в речном порту идет набор на курсы мотористов-рулевых, она пошла в отдел кадров, но ее взяли только кассиром
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Фото: Марина Круглякова
Марину направили на речной теплоход МО-120, в обиходе его называли «мошкой». Отработала на нем навигацию, и ее перевели на теплоход покрупнее — ОМ-405
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Фото: Марина Круглякова
Однажды капитан разрешил Марине постоять за штурвалом. Тот момент стал одним из самых счастливых в ее жизни. Потом вставала за штурвал еще и еще. Параллельно с работой Марина училась в Рыбинском речном училище и через три года получила диплом судоводителя, потом поступила в Нижегородский институт водного транспорта
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Фото: Марина Круглякова
Из кассиров девушку быстро перевели в мотористы-рулевые. Она проверяла уровень топлива в баках, следила, чтобы все механизмы были исправны, теплоход заправлен и вода вовремя закачана. Зимой вместе с другими членами команды ремонтировала судно, разбирала двигатель, чистила его и вновь собирала. Ходила вся в мазуте, но летела на работу как на крыльях
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Фото: Марина Круглякова
«Не знаю, что я больше проявила — упорство или упрямство, — говорит Марина. — Через год перешла на грузовой теплоход, чтобы по-настоящему всё было. Попала в суровую мужскую атмосферу — режим, график, четкие обязанности, командиры могут и прикрикнуть. А я была с характером, в ответ дерзила, порой что-то делала невпопад. Капитан грозился выгнать, а штурман заступался»
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Фото: Марина Круглякова
Сначала Марина ходила третьим штурманом, потом вторым, затем первым. «Сейчас понимаю, как мудро вел себя капитан, — вспоминает она. — Когда была моя вахта, он не поднимался в рубку, наблюдал, сидя на палубе. Сложным был участок от Астрахани до Волгограда, сильное течение, русло реки извилистое — только успевай поворачивай. Но я не боялась — в молодости всё было проще, всё на эмоциях, другое состояние души»
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Фото: Марина Круглякова
Восемь лет Марина Гаврилова перевозила по Волге различные грузы
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Фото: Марина Круглякова
И с мужем Марина познакомилась на Волге — Игорь тоже был судоводителем на грузовом флоте. Вместе они уже более тридцати лет
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Фото: Марина Круглякова
В 1991 году Марина стала капитаном «мошки», работала на переправе Иваньково–Толга, потом — сменным капитаном на «Москве» и с 2001 года встала на капитанский мостик «Москвы-182». Сейчас у Марины в подчинении два командира, четыре моториста-рулевых и два кассира
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Фото: Марина Круглякова
«Я не одна за штурвалом, я с рекой, — говорит Марина. — Здороваюсь с ней, разговариваю, благодарю»
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Фото: Марина Круглякова
«Когда сильный ветер, дождь, пароход несет, словно бумажный кораблик. Если не рассчитаешь, можно удариться, — рассказывает Марина. — С природой не поспоришь, она сильнее всегда»
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Фото: Марина Круглякова
Навигация начинается в середине апреля и заканчивается в октябре. Обычно 182-я ходит на внутригородских линиях, бывают и пригородные маршруты. Нередко теплоход арендуют для прогулок, свадеб, корпоративов
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Фото: Марина Круглякова
Марина спокойно ведет судно даже ночью — она исходила Волгу вдоль и поперек и знает на ней каждый участок
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Фото: Марина Круглякова
«Больше всего люблю вечерние рейсы, — говорит капитан. — Когда красивый закат и душу переполняют эмоции. Волга всегда разная. Это настоящее. На берег сошел и уже погрузился в мысли и заботы, как будто взял на себя груз и понес куда-то. На теплоходе всё иначе. Свобода и легкость. Для меня это другой мир и другая жизнь, здесь находишься словно в ином измерении»
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Фото: Марина Круглякова
«Наш теплоход был построен в 1986 году, но мы сделали промеры, корпус у него замечательный, — рассказывает Марина. — Он прослужит еще столько же, всё зависит от того, как за ним ухаживать»
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Фото: Марина Круглякова
Последний рейс заканчивается к полуночи. Пассажиры сходят на берег, а команда остается на судне до утра. В половине пятого все встают, греют воду и начинают драить корабль. «К семи часам у нас уже чисто. Экипаж знает, что на теплоходе всё должно блестеть», — говорит капитан
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Фото: Марина Круглякова
После того как теплоход приведен в порядок, Марина сдает вахту сменному капитану и спешит домой
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Фото: Марина Круглякова
Свободного времени после работы и хозяйственных дел остается совсем мало, и нечастые встречи с одноклассницами — всегда радостное событие
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Фото: Марина Круглякова
Недавно Марина взяла в аренду участок и выращивает на нем помидоры, огурцы, перец, кабачки. «Меня урожай не очень интересует, просто нравится сажать, ухаживать и наблюдать, как всё это растет, — говорит она. — Огород для меня словно выход в другой портал, погружаешься в себя и наслаждаешься. Так же, как на реке»
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Фото: Марина Круглякова
У Марины трое внуков, а график работы — сутки через двое. В семь часов утра капитан Гаврилова уже в порту — проходит медицинский контроль, получает в диспетчерской задание и идет на теплоход. Проверяет, исправны ли механизмы, в каком настроении экипаж. Через час капитан встает к штурвалу и дает команду убирать трап...
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