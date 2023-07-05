Какао-бобы на бирже подорожали до максимума за почти 40 лет
Фьючерсы на какао-бобы обогнали по доходности индекс NASDAQ Composite. Плоды шоколадного дерева подорожали до максимума за почти 40 лет. Рост цен может продолжиться из-за проблем с поставками и из-за высокого спроса, передает телеканал «Известия». Фьючерсы на какао-бобы стали одним из лучших классов активов для инвесторов в первом полугодии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ожидается, что в этом сезоне мировой спрос превысит производство на 142 тыс. т.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.