Пранкеры Вован и Лексус разыграли основных западных идеологов «оранжевых революций»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли основных идеологов «оранжевых революций» — философа и политического деятеля Бернара-Анри Леви и французского экономиста, идеолога глобализма Жака Аттали. Новый выпуск их авторской программы «Шоу ВиЛ» опубликован 5 июля в официальной группе во «ВКонтакте».

Оба западных деятеля были уверены, что с ними на самом деле разговаривает бывший президент Украины Петр Порошенко. Леви, который в свое время привозил Порошенко во Францию, чтобы представить его президенту страны Франсуа Олланду перед организацией украинского Майдана, заявил, что его цель — убедить американцев и европейцев продолжать поддерживать Украину как можно дольше.

Он отметил, что вместе со своими соратниками планирует внедрять «революционные идеи в сознание российских граждан» по опыту 1980-х годов с помощью самиздата.

«Как в 1980-х, во времена самиздата, какие-то идеи, информацию, изображения можно было отправить в Россию. Я помню 1970–80-е годы, когда единственным способом передачи идей была бумага. И нам это удалось. В то время действовали фонды и неправительственные организации во Франции и Америке, которые внедряли демократические, либеральные идеи с помощью самых простых средств. Люди пересекали границу с книгой в руках, музыкой, идеей», — отметил он.

Сейчас же, по его мнению, то же самое можно сделать гораздо проще — через интернет. В частности, он заявил, что намерен отправить несколько короткометражных фильмов, в которых представлен «образ варварской России», на USB-ключах.

«Есть много идей. Они не смогут [в России] заблокировать все Telegram-каналы, всё заблокировать невозможно. Было бы крайне полезно для нас поставить через Сеть некоторую информацию», — сообщил он.

В свою очередь, Аттали выразил бескомпромиссную позицию, заявив о невозможности дипломатического решения конфликта на Украине. Он отметил, что Запад будет продолжать свои попытки «помочь России» стать по-настоящему демократической страной.

«Никакого компромисса. Единственный компромисс — найти способ помочь русским должным образом выйти из ситуации. <…> Мы должны избежать тех же ошибок, которые мы совершили, когда у власти был [президент СССР Михаил] Горбачев. Когда у нас была иллюзия, что Россия будет демократией. Следует проявлять большую осторожность. Но мы должны помочь России стать демократией. Как мы помогали Украине. Первое, что нужно сделать, — выиграть <военный конфликт> и избавиться от [президента РФ Владимира] Путина», — указал он.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что Вован и Лексус поговорили от лица Порошенко с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Олланд начал разговор с того, что признал Евросоюз и Францию полноценными участниками конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. Экс-президент также заявил, что Украина не должна вести мирные переговоры, пока способна вести боевые действия.