Холдинг Т1 представил Цифровую Академию

Один из лидеров российского IT-рынка, холдинг Т1 представил новый образовательный проект — Цифровую Академию. Он призван помочь повысить IT-компетенции специалистов компаний разных отраслей.

Директор «Т1 Цифровая Академия» Дмитрий Красовский отметил, что холдинг смог решить кадровую проблему, которая стала актуальна после ухода иностранных поставщиков IT-решений и возникновения необходимости в увеличении числа российских специалистов для проектов импортозамещения.

«Теперь хотим помочь другим компаниям в нашей и других областях решить аналогичные проблемы с дефицитом кадров, с ростом, переобучением и с развитием сотрудников в целом», — добавил Красовский.

Он пояснил, что основные заказчики Цифровой Академии — корпоративные клиенты, перед которыми «стоит задача цифровизации, цифровой трансформации». Именно под такие задачи в основном «заточены» цифровые программы обучения, подчеркнул Красовский.

Цель образовательного проекта — восполнить дефицит IT-кадров в стране. По данным российских властей, национальной экономике не хватает 1 млн специалистов в сфере информационных технологий.