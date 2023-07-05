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Врач назвал неэффективными диеты и спорт для людей с ожирением

Врач Самойлов: избавиться от ожирения с помощью диет и спорта невозможно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал, что для людей с ожирением диеты и спорт не являются эффективными. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru» 5 июля.

По его словам, почти 90% пациентов с заболеванием, которым удалось похудеть с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес.

«Потому что ожирение — болезнь, которую сложно контролировать, и, к сожалению, силой воли это состояние исправить нельзя», — объяснил Самойлов.

Как отметил врач, из-за измененного ожирением метаболизма и механизмов работы голода диеты не дадут человеку результата, поскольку он нуждается в большом объеме пищи из-за измененной анатомии желудка и постоянного чувства голода.

«Это замкнутый круг, который не позволяет человеку похудеть, даже если у него получилось снизить калорийность рациона. Просто его организм начинает запасать жир, получая сигналы о голодании, и человек хочет есть еще больше», — рассказал хирург.

Именно поэтому, по его словам, лечением ожирения занимается мультидисциплинарная команда, где должны быть психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург.

Самойлов также добавил, что игнорировать ожирение и даже избыточную массу тела ни в коем случае нельзя. Ведь из второго обычно вытекает первое и ведет к развитию сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета второго типа, сонного апноэ, проблем с сердцем и суставами.

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Ранее, 21 мая, кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Евгений Зорин рассказал, что одним из неочевидных последствий ожирения может стать депрессивное состояние. Кроме того, по его словам, ментальные проблемы могут способствовать набору веса из-за нарушения цикла сна, расстройства пищевого поведения, апатичного настроения и малоподвижного образа жизни.

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