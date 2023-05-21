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Врач рассказал о последствиях ожирения для ментального здоровья

Врач Зорин: ожирение может привести к депрессивному состоянию
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Фото: ТАSS/DPA/TASS/Boris Roessler
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Одним из неочевидных последствий ожирения может стать депрессивное состояние. Об этом 21 мая сообщил кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Евгений Зорин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у взрослых людей с лишним весом риск развития депрессии повышается на 55%.

«Негативное отношение окружающих, стигматизация заболевания, предрассудки насчет человека и обвинение его в проблеме — все это способствует развитию ненависти к себе, что в свою очередь рискует перерасти в апатию, стать началом развития депрессии», — сказал он.

Кроме того, отметил эксперт, ожирение провоцирует развитие воспалительных процессов в организме, которые также могут привести к депрессивному состоянию и увеличить нагрузку на иммунную систему.

Зорин также указал, что ментальные проблемы могут способствовать набору веса, из-за нарушения цикла сна, расстройства пищевого поведения, апатичного настроения и малоподвижного образа жизни.

Врач пояснил, что частыми симптомами депрессии являются усталость и сонливость, а дефицит или невозможность захвата серотонина и дофамина, которые отвечают за чувство радости и удовлетворенности, также снижают физическую активность.

Зорин отметил, что лечение ожирения при наличии ментальных проблем усложняется, однако оно все еще возможно. Он добавил, что борьба с ожирением — это комплексная работа нескольких специалистов: бариатрических хирургов, эндокринологов, диетологов и психологов. Если пациент находится в депрессивном состоянии, к этому списку стоит добавить клинического психолога.

«Это длительный процесс наблюдения за пациентом, работа над изменением его пищевых привычек, медикаментозное лечение депрессивных состояний или других возможных психических расстройств», — подчеркнул специалист.

По словам врача, самым эффективным методом борьбы с ожирением является бариатрическая операция, благодаря которой избыточная масса тела человека снижается на 60–70% в первый год после процедуры. В случае с ментальными проблемами она сочетается с психо- и фармакотерапией.

Зорин также порекомендовал одинаково следить не только за физическим, но и за ментальным здоровьем и незамедлительно обращаться к специалисту при появлении тревожных симптомов.

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Ранее, 16 мая, медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала «Известиям», как отличить депрессию от сезонной хандры. По ее словам, депрессия — это более тяжелое и длительное состояние, которое может сопровождаться нарушением сна, угнетенностью настроения, отсутствием сил или аппетита, заторможенностью, подавленностью, повышенной тревожностью, ощущением сдавленности в груди, головными болями и другими симптомами.

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