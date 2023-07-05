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Эксперт Горбенко рассказал об активизации авиации ВСУ

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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В последние несколько дней украинская авиация активизировала свои действия в зоне проведения спецоперации. Она пытается прикрывать войска, которые проводят перегруппировку, готовясь к новой фазе контрнаступления, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко.

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«Из-за того что у них первая волна контрнаступления провалилась, они сейчас перегруппировываются, определяют, где места послабее, где можно пройти. А авиация пытается их прикрывать. Наступление обычно поддерживает как минимум авиационный ударный полк, это где-то 30 самолетов. Не знаю, есть ли такое количество сейчас у Украины, с авиацией у них слабовато», — рассказал Горбенко.

По словам эксперта, информация о потерях украинских военно-воздушных сил свидетельствует, что они активизировали применение тех сил, которые есть у них в наличии и именно на тех участках, где идет перегруппировка. Но успехов добиться не могут.

По сообщению Минобороны РФ, авиацией ВКС России за последние сутки были сбиты украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка в ДНР. Кроме того, еще два самолета Су-25 были сбиты российскими средствами ПВО в районе Георгиевки в ДНР и в Запорожской области.

В течение последних суток в зоне спецоперации ВСУ потеряли не менее 705 человек и 47 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, рассказали в российском военном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воздушный замок: украинская авиация несет потери в попытке прикрыть войска

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