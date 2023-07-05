Посол РФ рассказал о последствиях антироссийских санкций для Румынии

Румынские власти идут навстречу требованиям участников акций протеста и пытаются принять меры экономического характера, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Однако в обществе оценивают эффективность таких мер достаточно критически, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

«Причины пессимизма достаточно очевидны: в Румынии весьма значительно подорожали энергоносители, электроэнергия, продовольствие, сохраняется серьезная инфляция, растет дефицит государственного бюджета и внешней торговли. Один пример из последних новостей: доходы Центрального банка Румынии в 2022 году (1,08 млрд леев), 80% которых пойдут в доход государства, сократились примерно вдвое по сравнению с предшествующим годом, а доходы коммерческих банков увеличились до рекордного уровня — более 10 млрд леев (свыше €2 млрд)», — сказал Кузьмин.

Последние несколько месяцев в Румынии протестуют разные группы населения: фермеры, недовольные чрезмерным импортом украинских сельхозтоваров, а также судьи, прокуроры, медработники — из-за повышения стоимости жизни. Румынские власти пытаются купировать недовольство, например, через введение потолка для торговых наценок на товары первой необходимости.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Бухарест покинет каждый второй российский дипломат»