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Посол РФ рассказал о последствиях антироссийских санкций для Румынии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Румынские власти идут навстречу требованиям участников акций протеста и пытаются принять меры экономического характера, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Однако в обществе оценивают эффективность таких мер достаточно критически, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

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«Причины пессимизма достаточно очевидны: в Румынии весьма значительно подорожали энергоносители, электроэнергия, продовольствие, сохраняется серьезная инфляция, растет дефицит государственного бюджета и внешней торговли. Один пример из последних новостей: доходы Центрального банка Румынии в 2022 году (1,08 млрд леев), 80% которых пойдут в доход государства, сократились примерно вдвое по сравнению с предшествующим годом, а доходы коммерческих банков увеличились до рекордного уровня — более 10 млрд леев (свыше €2 млрд)», — сказал Кузьмин.

Последние несколько месяцев в Румынии протестуют разные группы населения: фермеры, недовольные чрезмерным импортом украинских сельхозтоваров, а также судьи, прокуроры, медработники — из-за повышения стоимости жизни. Румынские власти пытаются купировать недовольство, например, через введение потолка для торговых наценок на товары первой необходимости.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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