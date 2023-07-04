ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27

Тихоокеанский флот (ТОФ) США разместил в поздравлении с Днем независимости Америки фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и советского большого противолодочного корабля проекта 61. На это обратил внимание Telegram-канал «Милитарист».

«Твит дня присуждается Тихоокеанскому флоту ВМС США за размещение истребителей Су-27 и СКР проекта 61 в поздравлении с Днем независимости США», — говорится в сообщении от 4 июля.

В последствии твит был удален.

Ранее, 17 апреля, экс-офицера Военно-морских сил (ВМС) США Сару Билс уличили в ведении причастного к утечке секретных данных Пентагона Telegram-канала Donbass Devushka. 37-летняя Билс призналась, что участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.