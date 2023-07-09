Украсть всё: шифровальщики научились атаковать систему macOS

Программы-шифровальщики стали еще опаснее: теперь они научились атаковать и систему macOS, до которой раньше не могли добраться, сообщили в «Лаборатории Касперского». «Известия» выяснили, чем опасны шифровальщики для пользователей и бизнеса, кто чаще всего становится их жертвами и можно ли вернуть украденные данные.

Новая угроза

У одной из самых активных в мире групп программ-вымогателей LockBit появились вредоносные образцы для разных операционных систем. К такому выводу эксперты «Лаборатории Касперского» пришли, обнаружив ZIP-файл с модулями LockBit под разные платформы, в том числе Apple M1, ARM v6, ARM v7 и FreeBSD.

Все эти варианты были созданы на основе более ранней версии вредительской программы — LockBit Linux/ESXi. Некоторые образцы, например, для macOS, еще требуют доработки, но LockBit уже активно тестирует свою программу-вымогатель в различных операционных системах.

— LockBit — печально известное семейство программ-вымогателей, прославившееся разрушительными атаками на крупный бизнес по всему миру, — говорит руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. — Группа активно совершенствует инфраструктуру и использует код других подобных зловредов, поэтому представляет серьезную угрозу для предприятий в разных отраслях.

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Для того чтобы снизить риски, связанные с LockBit и другими шифровальщиками, эксперт посоветовал корпорациям принять меры: усилить защиту и улучшить систему безопасности, а пользователям — не скачивать сомнительные приложения, под которые маскируется вирус.

Что такое шифровальщики?

Троянцы-шифровальщики — это один из типов программ-вымогателей, объясняет «Известиям» Дмитрий Галов. Они представляют собой вредоносный софт, который проникает на смартфон или компьютер пользователя, шифрует там все данные, а потом требует выкуп за предоставление ключей для расшифровки.

Кроме того, операторы таких программ часто шантажируют жертв, угрожая выложить украденную информацию в публичный доступ.

— В основном для организации атак программ-вымогателей существует целая экосистема с распределением ролей: одни участники занимаются разработкой вредоносных программ, другие продают доступ к сетям потенциальных жертв, третьи используют этот доступ для горизонтального перемещения в сети организации, и впоследствии — для кражи и шифрования данных на скомпрометированных машинах, — рассказывает эксперт по кибербезопасности.

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Впрочем, программы могут не только зашифровывать данные. У них есть еще одна разновидность — вайперы, которые попросту уничтожают всю информацию на устройстве. Восстановить файлы в случае атаки такого зловреда будет невозможно.

По словам руководителя отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павла Коростелева, вирусы-шифровальщики начали распространяться примерно с 2015 года. Они быстро стали популярными у злоумышленников из-за простоты «заработка»: больше не нужно было думать о том, кому продать зашифрованные данные, ведь жертва платила за них сама.

Со временем вирусы развивались и становились всё более опасными, и сегодня они представляют серьезную угрозу как для обычных пользователей, так и для бизнеса.

Цели шифровальщиков

Как отмечает эксперт по кибербезопасности, сегодня условно существует два вида задач: атака большого количества пользователей с требованием небольшого выкупа и целенаправленная атака на крупную организацию, шифрование ее инфраструктуры и получение большого выкупа, после выплаты которого компания может продолжить работу.

— Во втором случае размер выкупа может составлять несколько десятков миллионов долларов, например, 20, 50 и даже больше, — говорит Павел Коростелев.

Обычных пользователей авторы программ-шифровальщиков могут шантажировать распространением личных данных: такую схему реализовали, например, авторы Rasket — программы-вымогателя для Android, которая атакует пользователей в России и просит 5 тыс. рублей , рассказывает «Известиям» Дмитрий Галов.

Впрочем, иногда авторы программ публикуют не только личные данные людей, но и сведения, украденные у компаний. Так, например, было с LockBit, которая много раз обнародовала внутреннюю информацию крупных организаций в разных странах.

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В то же время многие злоумышленники, атакующие бизнес, в этом году переключились с финансово-мотивированной деятельности на деструктивную. Теперь их цель — нарушить работу компании, остановить производственные процессы и зашифровать данные без возможности восстановления.

Как «подхватить» шифровальщика?

Пользователи могут установить программы-шифровальщики под видом популярных приложений и бесплатных версий программ — именно поэтому так важно скачивать их только из проверенных источников, а затем проверить антивирусом.

В компаниях заражение компьютеров чаще всего происходит из-за проблем безопасности при обращении с паролями, уязвимостей в ПО и за счет социальной инженерии. Сам факт заражения становится очевиден практически сразу, ведь в отличие от многих зловредов цель программ-вымогателей — заявить о себе, говорит Дмитрий Галов.

— Обычно при таких атаках сразу сообщается информация о сумме выкупа (если, конечно, цель не в удалении данных или попытке помешать работе компании). Но мы не рекомендуем переводить злоумышленникам деньги: нет никакой гарантии, что шантаж не продолжится и вам вернут данные. Так вы только проспонсируете их дальнейшую деятельность , — говорит Галов.

Как восстановить данные?

В случае если человек столкнулся с программой-шифровальщиком эксперт «Лаборатории Касперского» рекомендует восстановить данные из резервной копии и поменять пароли или попробовать найти дешифратор на специальном бесплатном сайте www.nomoreransom.org.

При этом нужно понимать, что вернуть потерянные файлы можно не всегда. Поэтому лучше заранее защитить свое устройство.

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— Для того чтобы снизить риски, связанные с шифровальщиками, компаниям важно совершенствовать систему безопасности, повышать уровень цифровой грамотности сотрудников и создавать протоколы для реагирования на инциденты, — говорит Дмитрий Галов. — Кроме того, нужно не забывать обновлять ПО, делать резервные копии важных данных, чтобы их можно было восстановить, и применять комплексные защитные решения.

Пользователям он тоже порекомендовал регулярно делать резервные копии важных данных и своевременно обновлять приложения (а также операционные системы) на всех устройствах.