Правительство РФ не поддержало законопроект об ограничении продажи энергетиков

Правительство РФ не поддержало законопроект об ограничении розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия» 5 июля.

«Предлагаемое законопроектом определение понятия «безалкогольный тонизирующий напиток» не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»», — говорится в проекте отзыва кабмина.



Также отмечается, что используемая в законопроекте терминология («физкультурно-оздоровительные сооружения») не соответствует законодательству о физической культуре и спорте.

Кроме того, могут возникнуть сложности в правоприменительной практике при администрировании предлагаемых законопроектом ограничений, следует из документа.

Проект внесли на рассмотрение нижней палаты в январе 2023 года депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко, Николай Бурляев и Борис Чернышов.

14 апреля сообщалось, что министерства раскритиковали законопроект о запрете продаж энергетиков. Так, в Минпромторге считают, что запрет реализации необходимо обосновать, пока депутаты использовали только «эмоциональные, субъективные и оценочные суждения, без проведения расчетов, исследований, оценки регулирующего воздействия». В то же время в Минздраве готовы поддержать законопроект, но с условием, что в тексте документа будут изменения. В ведомстве пришли к выводу, что авторы дали противоречивое определение безалкогольным напиткам.