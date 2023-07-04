Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал создание саморегулируемой организации блогеров на базе Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Об этом во вторник, 4 июля, сообщила в своем Telegram-канале АБА.

Закрытая встреча активных членов ассоциации с Кириенко прошла 3 июля.

По задумке, инициатива поможет урегулировать рынок блогеров и рекламы и разгрузить контрольно-надзорные органы, а также будет защищать права блогеров и агентств — членов АБА, создавать единые стандарты и правила.

На встрече также поддержали инициативу выделить деятельности блогеров код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Он поможет блогерам получать налоговые льготы, гранты и пониженные ставки страховых взносов.

Отдельно участники встречи попросили сделать налоговые проверки блогеров непубличными до выявления нарушений, так как это бьет по репутации инфлюенсеров.

Ранее, 14 июня, Кириенко сообщил, что комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества выделил грантов на сумму 3,5 млрд рублей 1504 некоммерческим организациям (НКО).