Краснов заявил о взыскании с госслужащих РФ 250 млрд рублей неподтвержденных доходов

С госслужащих России в 2022 году взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов. Об этом 4 июля сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Если же говорить в целом, только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества», — подчеркнул Краснов на восьмом заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции в Екатеринбурге.

По его словам, таких результатов удалось достичь впервые за всю историю национальной антикоррупционной практики. Он отметил, что итоги работы подтверждают высокую эффективность применения административных и гражданско-правовых механизмов. Кроме того, генпрокурор заявил, что надзорное ведомство впервые направило запросы о правовой помощи, об аресте криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе в Казахстан.

«Не сомневаюсь, что со временем число таких запросов существенно возрастет», — заявил Краснов.

Он отметил, что их исполнение может стать невозможным, если каждая юрисдикция будет использовать собственные процедуры, которые не применяются в стране, куда направляется запрос.

По его словам, риск использования криптовалют для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем доходов за рубеж, всё еще остается. В связи с этим он предложил обобщить правовое регулирование, касающееся оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации криптовалюты.

«Результаты распространить среди участников совета для выработки совместных предложений о дальнейших скоординированных действиях», — подытожил Краснов.

Ранее, 1 апреля, председатель комиссии нижней палаты российского парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба сообщил, что все депутаты Государственной думы, обязанные задекларировать свои доходы, сделали это до 1 апреля.

В начале февраля, президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Вместо этого будет представлена статистическая отчетность без указания персональных данных.