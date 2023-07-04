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Крестный ход на Талабские острова проведут 12 июля псковские верующие

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В Пскове состоится крестный ход «Дорогой Спасителя». Его проведут 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В пресс-службе Псковской епархии Псковскому агентству информации рассказали, что крестный ход пройдет от Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Его будет сопровождать древнейшая псковская икона, чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.

Перед крестным ходом состоится молебен. В 10:00 будет совершена Божественная литургия на острове Верхнем (Белова), в храме апостолов Петра и Павла. Затем пройдет поклон кресту на месте скита Верхнеостровского Петро-Павловского монастыря. Там также совершат молебен с акафистом в честь апостолов Петра и Павла.

Затем участников крестного хода на специальном катере доставят на остров Залита. Там их встретит настоятель храма Николая Чудотворца игумен Паисий с местными жителями, после этого он будет случить молебен с акафистом. Также планируется совершить крестный ход к могиле протоиерея Николая Гурьянова. Закончат свой путь участники крестного хода на пристани Верхняя Толба.

Добираться до островов паломники будут на местных катерах за свой счет. Паломнические группы должны заказывать катера самостоятельно, пишет Псковская лента новостей.

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