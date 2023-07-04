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Оценены убытки российских мебельщиков

АМДПР: убытки российских мебельщиков достигли $300 млн
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Убытки российских производителей мебели из-за ограничений экспорта за год достигли $300 млн, сообщили «Известиям» в Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

При этом убытки производителей ДСП составили $67 млн, фанеры — $705 млн, рассказали в организации.

В то же время в 2022 году зарубежные производители поставили на российский рынок мебели на сумму 105 млрд рублей, а российские предприятия произвели мебели на 365 млрд рублей, сказал исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

«Если смотреть на цифры, то импорт составляет треть от объемов российского производства, это очень большая доля. Не вижу причин, по которым мы должны дарить такой объем российского рынка странам, в которые доступ российской мебели запрещен. Конечно же, мы за то, чтобы иностранные производители мебели не пользовались преференциями на нашем рынке за счет российских мебельщиков», — сказал он.

Примечательно, что европейские производители мебели уже адаптировались к новым условиям работы в России, уходить никуда не собираются и постепенно отвоевывают потерянные позиции. «Европейские производители мебели, продающие ее в России, испытывают меньшее общественное давление на Западе, чем ожидалось, и за исключением отдельных игроков, таких как IKEA и JYSK, с нашего рынка не уходят», — отмечает вице-президент Союза торговых центров России Павел Люлин.

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Для российских производителей зарубежные рынки, особенно недружественных стран, с марта 2022 года закрыты. Если в 2021 году объем экспорта мебели в этом направлении составил около $300 млн, то в 2022 году — чуть менее $100 млн при планах в $400 млн, напомнили в АМДПР.

«Переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран в действительности оказалось практически нереальной задачей. Причина в установленных ввозных пошлинах на российскую мебель, которые фактически являются заградительными», — подчеркнул президент АМДПР Александр Шестаков.

Так, по его словам, средняя ставка на ввоз мебели из РФ в Турцию превышает 30%, в то время как из Турции в Россию — 9–12%.

«Отдельный вопрос — политика в отношении производителей мебели из недружественных стран. Для нас их рынок закрыт вообще, для них же наш рынок фактически открыт, причем с максимальной ставкой ввозных пошлин 12%, которую Россия установила в соответствии с обязательствами в рамках ВТО», — уточнил Шестаков.

Поэтому ассоциация просит ввести ввозные таможенные пошлины на зарубежную мебель, добавил он.

Ранее, 29 мая, Шестаков рассказал «Известиям», что в России производители увеличили объем выпуска мебели, при этом снизив на нее цену. Он выразил мнение, что такие результаты позволяют надеяться, что продолжится устойчивое развитие мебельного рынка в РФ.

По информации АМДПР, российские производители мебели в марте 2023 года выпустили продукции на 32,6 млрд рублей, объем производства мебели по итогам I квартала 2023 года составил 85,9 млрд рублей.

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