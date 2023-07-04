Эксперт объяснил рост биткоина и спрогнозировал курс в июле

Пара BTC/USDt вернулась к максимуму от 23 июня ($31 431), рассказал «Известиям» 4 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он уточнил, что с начала 2023 года биткоин (BTC) подорожал к доллару США на 89%.

Кроме того, по словам эксперта, доходность инвестиций у крупных промышленных майнеров РФ с новейшим оборудованием с 1 января превысила 50%, а до конца года она может увеличиться кратно в случае дальнейшего роста стоимости биткоина.

Как он объяснил, рост курса в начале недели был в значительной степени обусловлен новостью о компании BlackRock, которая подала измененное заявление на создание спотового биткоин-ETF.

«BlackRock Inc. повторно представила документы в американские регулирующие органы через платформу Nasdaq с целью уточнения деталей своего предложения по биржевому фонду. Согласно информации от Bloomberg, новое заявление содержит информацию о том, что Coinbase, провайдер услуг хранения активов ETF в биткоинах, будет осуществлять мониторинг рынка для поддержки этого фонда. Этот шаг был предпринят после того, как регулирующий орган указал на недостаток информации в первоначальных документах эмитента», — сказал Антонов.

Аналитик обратил внимание на то, что во вторник, 4 июля, на торгах в Азии наблюдалось снижение пары BTC/USDt до уровня $30 879 с предыдущих $31 380.

«Технический анализ графика курса криптовалюты указывает на продолжение восходящего движения, однако возможна небольшая коррекция до $30 300. Предполагается, что рынок может оставаться в боковом тренде до 9 июля. На следующей неделе ждем прорыва уровня $31 500 и восстановление цены до отметки $34 000», — заключил Антонов.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что, по мнению исполнительного директора филиала XIVE в России Нуржана Берикболова, возвращение курса биткоина к историческим максимумам неизбежно. Он отметил, что, как полагают аналитики, это случится ближе к концу 2024 года. Как объяснил эксперт, большие холдинги закупают BTC в портфель активов в рамках диверсификации. Кроме того, использование криптовалюты в разных странах увеличивается каждый месяц.