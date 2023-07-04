Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал противостоять гегемонизму и силовой политике
Общество
Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр
Мир
В США указали на потери ВСУ из-за некачественного западного оружия
Армия
Шойгу и Мантуров рассмотрели вопросы выполнения гособоронзаказа
Авто
В России в первом полугодии 2023 года доля электронных полисов ОСАГО составила 61%
Общество
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Спорт
Американская теннисистка Винус Уильямс не пожала руку судье после проигрыша украинке
Общество
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Авто
В России поступил в продажу электромобиль GAC Aion S
Мир
Комиссия минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов
Политика
Путин заявил об уверенном противостоянии России внешнему давлению и санкциям
Общество
Суд отказал в снятии ареста со счетов Чекалиных
Мир
Гросси посетит Южную Корею с 7 по 9 июля
Сюжет:

Эксперт объяснил рост биткоина и спрогнозировал курс в июле

Аналитик Антонов не исключил роста биткоина до $34 тыс. в июле
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пара BTC/USDt вернулась к максимуму от 23 июня ($31 431), рассказал «Известиям» 4 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он уточнил, что с начала 2023 года биткоин (BTC) подорожал к доллару США на 89%.

Кроме того, по словам эксперта, доходность инвестиций у крупных промышленных майнеров РФ с новейшим оборудованием с 1 января превысила 50%, а до конца года она может увеличиться кратно в случае дальнейшего роста стоимости биткоина.

Как он объяснил, рост курса в начале недели был в значительной степени обусловлен новостью о компании BlackRock, которая подала измененное заявление на создание спотового биткоин-ETF.

«BlackRock Inc. повторно представила документы в американские регулирующие органы через платформу Nasdaq с целью уточнения деталей своего предложения по биржевому фонду. Согласно информации от Bloomberg, новое заявление содержит информацию о том, что Coinbase, провайдер услуг хранения активов ETF в биткоинах, будет осуществлять мониторинг рынка для поддержки этого фонда. Этот шаг был предпринят после того, как регулирующий орган указал на недостаток информации в первоначальных документах эмитента», — сказал Антонов.

Аналитик обратил внимание на то, что во вторник, 4 июля, на торгах в Азии наблюдалось снижение пары BTC/USDt до уровня $30 879 с предыдущих $31 380.

«Технический анализ графика курса криптовалюты указывает на продолжение восходящего движения, однако возможна небольшая коррекция до $30 300. Предполагается, что рынок может оставаться в боковом тренде до 9 июля. На следующей неделе ждем прорыва уровня $31 500 и восстановление цены до отметки $34 000», — заключил Антонов.

Возвращение биткоина: почему криптовалюты снова взлетели в цене
Биткоин установил максимум с начала года

Ранее, 23 июня, сообщалось, что, по мнению исполнительного директора филиала XIVE в России Нуржана Берикболова, возвращение курса биткоина к историческим максимумам неизбежно. Он отметил, что, как полагают аналитики, это случится ближе к концу 2024 года. Как объяснил эксперт, большие холдинги закупают BTC в портфель активов в рамках диверсификации. Кроме того, использование криптовалюты в разных странах увеличивается каждый месяц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023