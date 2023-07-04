Москалькова попросила СК и прокуратуру Чечни проверить данные об избиении Милашиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 4 июля обратилась в следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни с просьбой проверить сообщения об избиении в Грозном журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова.

«Я получила это сообщение [о нападении на журналиста]. Я связалась с нашим уполномоченным по правам человека [в Чечне], попросила сделать все возможное для обеспечения ее безопасности, помочь ей выехать, оказать ей медицинскую помощь», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

Как отметила уполномоченный по правам человека, она направила свои обращения в ведомства на предмет возбуждения уголовного дела.

«Но главное сейчас — это оказание помощи ей, а также адвокату Александру Немову. Я этими обращениями занимаюсь», — добавила она.

Информация о том, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, которые прилетели на оглашение приговора фигурантке дела в Грозный, появилась ранее в этот день в Telegram-каналах.

На сообщения также отреагировал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он отметил, что изучает детали инцидента с нападением на Милашину в Чечне и считает неприемлемым любые атаки на журналистов.

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде и увезли на допрос в Грозный. Известно, что она обвиняется в нападении на силовика.

Как прокомментировал тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информацию о данном похищении можно назвать «фантастической историей». Он подчеркнул, что не знает, насколько такие сообщения достоверны.