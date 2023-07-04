Парк трамваев обновят в Томске

Власти Томска к зиме заключат договор на поставку пяти новых трамваев. Транспортные средства возьмут в лизинг, городские и региональные власти будут рассчитываться за них в течение трех лет. Условия договора сообщил на собрании городской думы и.о. мэра Михаил Ратнер.

По его словам, в ближайшее время в бюджет будут внесены изменения, связанные с заключением до ноября договора лизинга, подразумевающего расчет в течение трех лет.

РИА «Томск» уточняет, что заявка городских и региональных властей на участие в программе по обновлению подвижного состава общественного транспорта одержала победу в конкурсе Минтранса РФ.

В 2024 году Томск получит первые пять трамваев. 44% их стоимости оплатят из федерального бюджета, а оставшиеся — из бюджета города и области.

В Томске износ городского транспорта оценивается в 95%. Власти частично решили проблему за счет получения подержанных трамваев и троллейбусов из Москвы.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что в Томске в ближайшие пару лет построят обзорную площадку на территории Лагерного сада. Он считается уникальным местом, с которого открывается прекрасный вид на Томь и окрестности Томска.