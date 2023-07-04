Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с криптокошельками
Общество
Москалькова попросила СК и прокуратуру Чечни проверить данные об избиении Милашиной
Пресс-релизы
Законопроект о регулировании креативных индустрий внесут в Госдуму уже в июле
Политика
В СФ назвали актом терроризма атаку украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Мир
Полиция ФРГ не исключила беспорядки в стране
Общество
Обвиняемому в хищении 900 млн рублей Митволю продлили арест до 25 июля
Мир
Саммит стран ШОС открылся в Нью-Дели
Культура
Третий сезон «Ведьмака» стал худшим, по мнению зрителей
Авто
В России начались продажи американского седана Buick Excelle
Общество
Вторая группа спасателей высадилась на Казбекское плато в поисках альпиниста
Общество
Губернатор Белгородской области отстранил от работы своего заместителя
Общество
Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 134

Парк трамваев обновят в Томске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Томска к зиме заключат договор на поставку пяти новых трамваев. Транспортные средства возьмут в лизинг, городские и региональные власти будут рассчитываться за них в течение трех лет. Условия договора сообщил на собрании городской думы и.о. мэра Михаил Ратнер.

По его словам, в ближайшее время в бюджет будут внесены изменения, связанные с заключением до ноября договора лизинга, подразумевающего расчет в течение трех лет.

РИА «Томск» уточняет, что заявка городских и региональных властей на участие в программе по обновлению подвижного состава общественного транспорта одержала победу в конкурсе Минтранса РФ.

В 2024 году Томск получит первые пять трамваев. 44% их стоимости оплатят из федерального бюджета, а оставшиеся — из бюджета города и области.

В Томске износ городского транспорта оценивается в 95%. Власти частично решили проблему за счет получения подержанных трамваев и троллейбусов из Москвы.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что в Томске в ближайшие пару лет построят обзорную площадку на территории Лагерного сада. Он считается уникальным местом, с которого открывается прекрасный вид на Томь и окрестности Томска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023