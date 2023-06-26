Обзорную площадку планируют создать в Лагерном саду в Томске

В Томске в ближайшие пару лет планируют построить обзорную площадку на территории Лагерного сада. Об этом пресс-служба мэрии сообщает в понедельник, 26 июня.

«Лагерный сад является уникальным местом, с которого открывается прекрасный вид на Томь и окрестности Томска. Во многих городах такие места используются для обустройства обзорных площадок. Возникла идея оборудовать такую площадку на территории Лагерного сада», — объяснил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Как уточняет РИА «Томск», реализовать замысел планируется в ближайший год-два. Площадка может появиться на участке, где заканчивается пешеходная дорожка, ведущая в сторону Коммунального моста. Также здесь планируется благоустроить территорию.

Ратнер дал поручение проработать идею в течение месяца, чтобы затем выйти на разработку полноценной концепции и проектных решений.