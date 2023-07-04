Очевидцы рассказали о хлопках в небе в Новой Москве

Очевидцы во вторник, 4 июля, рассказали «Известиям» о хлопках, похожих на звуки взрывов, в небе в Новой Москве.

Жительница поселка Филимоновское Мария сообщила, что было два взрыва. Один произошел в 5 утра, второй примерно в 5:10.

«Я спал, проснулся и сразу начал ей звонить (указывая на Марию. — Ред.). Потом увидели там дым, облако», — рассказал второй очевидец Владимир.

Третий очевидец, Галина, сказала, что также слышала два хлопка, а спустя 10 минут два хлопка снова повторились.

Жительница ЖК «Середневский лес» показала черный столб дыма над лесом, появившийся, предположительно, в результате взрыва.

«Чуть левее в 6:23 взрыв, аж стены задрожали», — добавила она.

Кроме того, кадрами взрывов поделились из деревни Большое Покровское. Также очевидцы сообщают о пожаре в Кривошеино, где после взрыва загорелся двухэтажный гараж.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидированы. В результате атак никто не пострадал.

Сейчас на местах произошедшего работают экстренные службы.